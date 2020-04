Sportdirecteur: "Weinig begrip voor verbod zwembadlessen"

AALSMEER - Directeur Marten van Maastrigt van de Aalsmeerse gemeentelijke sportaccomodaties, verenigd in de ESA, heeft weinig begrip voor het besluit om zwembadlessen voorlopig niet toe te staan. Vooral omdat premier Rutte tijdens de persconferentie zei dat zwemmen in het buitenwater wel weer mag.

De sportdirecteur vindt het een krom besluit. "In zwembaden wordt een heleboel virussen door chloor vernietigd of onschadelijk gemaakt door filtrage. Mijn stelling is dat zwembadwater in wezen veiliger is dan buitenwater en daar mag je wel in zwemmen."

De ESA exploiteert naast zwembad De Waterlelie ook sporthallen en gymzalen in Aalsmeer. Dat betekent een hoop veranderingen op weg naar de anderhalvemetersamenleving. Daar is Marten van Maastrigt nu al druk mee bezig.

Routing

Voor zwembad De Waterlelie is er een hele routing bedacht. "Binnenkomende en vertrekkende bezoekers kunnen elkaar niet kruisen," vertelt Van Maastrigt. "We hebben verder het geluk dat aan ons zwembad een grote sporthal zit. Daar hebben we vier extra kleedkamers gemaakt, zodat mensen gespreid kunnen omkleden."

De anderhalvemetersamenleving heeft volgens de sportdirecteur straks ook gevolgen voor de zwemlessen. Lessen worden niet meer vlak achter elkaar gegeven en wellicht met minder kinderen per keer. "We hebben normaal 6 of 7 groepen van in totaal 63 kinderen. Nu zullen dat er 36 zijn."