Zwembaden in verwarring: "Persconferentie levert meer vragen op dan antwoorden"

DEN HELDER - Het klonk zo mooi: de zwembaden zouden vanaf volgende week weer open mogen. Maar hoe dat in de praktijk gaat zijn, is voor de baden zelf nog een raadsel. "De persconferentie van de premier heeft bij de zwembadbranche misschien meer vragen als antwoorden gegenereerd", zegt Martien van Veen van Aquacentrum Den Helder.

'Binnen en buitenzwembaden mogen per 11 mei hun deuren openen, inclusief de kleedruimtes', zo schreef minister Hugo de Jonge gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. 'Ook hier blijven de douches gesloten. Bezoekers dienen anderhalve meter afstand in acht te nemen.'

Om gezamenlijk en op een verantwoorde manier open te gaan, publiceert de zwembranche morgen een protocol. Dat moet de zwembadeigenaren handvatten geven. Maar het blijft volgens Martien van der Veen van Aquacentrum Den Helder nog een hele puzzel. "Ons zwembad heeft te maken met meerdere medegebruikers. Naast onze bezoekers en klanten, komen bij ons ook onder meer Defensie, de zwemverenigingen en de zwemscholen. Tevens beschikken wij over een duiktank waar weer specifieke regels voor van kracht zijn."

Volgens Van der Veen moet eerst de Veiligheidsregio beslissen of de zwembaden volgende week inderdaad open mogen. "Wij zullen dan onze plannen delen met de medegebruikers."

Kleinschalig

Als alles doorgaat, zal in Den Helder kleinschalig worden gestart. "We beginnen met de zwemlessen in badje 6. Dit gaat om maximaal zes kinderen. Het bassin wordt dan opgedeeld in vakken waarin maximaal twee kinderen de oefenstof uitvoeren. We hebben een doorlooptijd die ruim voldoende is om de oude en nieuwe groep niet te laten kruisen."

Maar er is meer: "De in- en uitgang zijn niet hetzelfde. Desinfectiemiddelen zijn aanwezig en worden na iedere les uitgevoerd. Er wordt extra personeel ingezet om alles in goede baden te leiden. Maar daarnaast moet iedereen zich natuurlijk aan het protocol houden."

De ouders van de kinderen zullen persoonlijk worden benaderd.