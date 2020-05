Verbazing na sluiten van Zaanse privésauna door gemeente: "Niet anders dan hotelkamer"

Het leek een mooie dag maandag voor wellness centrum Yurtlife. Er mochten weer massages en schoonheidsbehandelingen gegeven worden. De spa was nooit dicht geweest. Er kwamen bij een spabezoek maximaal twee gasten, veelal waren dat koppels. "We hielden ons aan de regels en vormden geen extra risico op ziektegevallen", stelt Marjan. "Sterker nog, de sauna's maken mensen gezonder en geven een boost aan het afweersysteem. We zijn goed bezig, dat gevoel hadden we."

De sauna draaide nog volop, want het spagedeelte bleef open na contact met de Rijksoverheid. Die gaven aan dat privésauna's open kon blijven als de anderhalve meter afstand gewaarborgd kon worden én er niet meer dan drie personen gebruik van maakten.

Hotelkamer

De gemeente oordeelde anders en de boete is 10.000 euro als de sauna toch openblijft. Yurtlife heeft alle reserveringen gecanceld en de ruimte is direct dichtgegaan. Een dergelijke boete zou het bedrijf een nog grotere klap bezorgen, maar ook nu is het lastig. Vooral wat de acceptatie betreft, omdat hotelkamers ook open zijn en daar vergelijkt Marjan haar spa mee. "Het is volgens mij niet anders", vertelt ze. "Alleen is het zo dat mensen er maar drie of vier uurtjes zijn, in plaats van een hele nacht."

De hoop bij de wellnesslocatie is nu dat er opnieuw gekeken wordt naar de specifieke gevallen, zoals de privésauna's. Ondertussen is wel de massage-afdeling van Yurtlife open, maar is de vrees dat de inkomsten opnieuw voor een langere periode flink lager zullen zijn dan normaal.