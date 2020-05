Huizen kijkt of terrassen groter kunnen om lokale horeca te helpen

De gemeente Huizen is bereid om de grotere terrassen toe te staan, zo vertelde wethouder Bert Rebel (CDA) na raadsvragen van zijn eigen partij. De wethouder gaf aan ook al meerdere verzoeken van horeca-ondernemers te hebben gehad.

Veel horeca-ondernemers vrezen dat ze straks veel minder mensen kwijt kunnen op hun terrassen vanwege de regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden tegen het coronavirus. Dat zou een grote klap zijn, omdat veel horeca-ondernemers door de coronacrisis al tijden in zwaar weer verkeren.

De wethouder geeft aan dat Huizer horeca-ondernemers die graag hun terras tijdelijk willen vergroten, kunnen overleggen met de gemeente. Al zal per terras wel worden gekeken of alles haalbaar is en of de veiligheid niet in het geding is.

Meer hulp

De gemeente Huizen schoot hoerca-ondernemers eerder al te hulp door geen precariobelasting - de belasting die ondernemers betalen voor gebruik van de openbare ruimte voor reclameborden of terrassen - te innen zolang er geen terrassen staan.