Weesper cafébaas juicht nog niet na versoepeling maatregelen: "Dit is niet haalbaar"

WEESP - De horeca mag vanaf komende maand de terrassen en de deuren voorzichting weer openen. Toch leidt dat nog niet overal tot jubelstemming. Want anderhalve meter afstand van elkaar houden, in de kroeg en op het terras: is dat wel haalbaar? "Het heeft voor mij geen enkele zin om straks open te gaan, want dit is totaal niet werkbaar", vertelt Pieter Kors, uitbater van café 't Helletje in Weesp.

Een uur nadat bekend wordt dat terrassen weer open mogen en cafés en restaurants weer dertig gasten per keer mogen ontvangen, staat Kors allesbehalve te juichen. "Ik vind dit echt geen goed nieuws", vertelt de normaal gesproken goedlachse Weesper kroegbaas. "Ik zie het echt somber in. Ik ben echt altijd positief, maar de laatste paar dagen is de moed me toch wel in de schoenen aan het zakken, kan ik je zeggen."

Zoals de kroeg van Kors heeft Weesp er meerdere: kleine cafeetjes met een klein terrasje voor de deur. Hij verwacht niet dat er veel gaat veranderen, ondanks de versoepeling. "Voor mij verandert er helemaal niets. Ik heb maar een klein café en ook een klein terras. Als ik de zaak weer open en mij netjes aan alle regels houd, dan betekent het dat ik zeven gasten binnen kan ontvangen en nog eens zeven op het terras. En dan heb ik het nog niet eens over hoe het moet als er twee mensen naar het toilet willen. Dit is toch totaal niet werkbaar. Voor dat handjevol mensen ga ik echt de zaak niet open doen. Dat heeft geen enkele zin. Dat kost meer dan dat het mij oplevert. Dat zal voor mijn collega's ook gelden. En zo zullen er meer kleine kroegjes in Nederland zijn."

Even laten bezinken

De Weesper cafébaas houdt toch een klein beetje hoop. "De komende dagen zal pas duidelijk worden wat er echt gaat gebeuren en hoe dit moet gaan werken. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen en wat Koninklijke Horeca Nederland er over zegt. Of er misschien betere vooruitzichten zijn, je weet het niet. We zijn nu pas een uur na de persconferentie. We moeten het allemaal even laten bezinken, maar als er niets verandert ga ik 1 juni echt nog niet open. Ik heb er even aan gedacht om gewoon wel weer open te gaan, ondanks alle regels, zoals Laurens Meijer dat wil doen als er geen perspectief komt. Maar als we dat doen, moeten alle cafés in Weesp meedoen om een statement te maken. Daar was onvoldoende steun voor."

Gewerkt aan naamsbekendheid

Hoewel de deuren van zijn kroeg dicht waren, heeft Kors de afgelopen anderhalve maand niet stilgezeten. De traditionele daghap van de kroeg wordt nu rondbezorgd en met online bingo's gepresenteerd door Kors zelf met musicalster Rolf Koster en cabaretier Najib Amhali, trok hij duizenden kijkers. "Ik probeer er altijd wel het positieve uit te halen. En zeker met de bingo's hebben we mensen leren kennen die we helemaal niet kenden. Mensen die onze naam nu kennen en we straks ongetwijfeld ook in de kroeg zullen gaan verwelkomen. Maar ja, dan moeten we wel weer gewoon open kunnen. Ik kan niet wachten tot het zover is."