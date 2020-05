Ernstig zieke Sanna uit Hilversum krijgt geen rolstoel: "Ik wil moeder voor mijn kinderen kunnen zijn"

HILVERSUM - Sanna Jonkhart leidt aan de hersenziekte ME en is daarom zeer beperkt in de energie die ze heeft. Toch wil ze voor haar vier kinderen kunnen zorgen. Ze heeft daarom een aangepaste rolstoel bij de gemeente Hilversum aangevraagd, maar die krijgt ze niet omdat de gemeente constateert dat 'er geen medische redenen aanwezig zijn'. Dat is geheel tegen adviezen van haar eigen doktoren in, zo blijkt uit de documenten in handen van NH Nieuws. Ze meldt zich daarom bij het NH Zorgmeldpunt om haar zaak onder de aandacht te brengen.

Sanna heeft ME gekregen na een virusinfectie, toen ze tien jaar oud was. De ziekte is in de loop van de jaren verergerd. Het afgelopen jaar is haar toestand enorm verslechterd en de inmiddels 48-jarige Hilversumse ligt gemiddeld 22 uur per dag op bed. We spreken haar dan ook via een videoverbinding, terwijl ze in een bed in haar woonkamer ligt.



Lang staan of zitten kan ze niet. "Als ik rechtop ben, vermindert de bloedtoevoer naar mijn brein met 42 procent. Je kan je voorstellen dat als de stroom naar je computer afneemt met 42 procent, dan krijg je daar problemen mee." Staat ze wel langer dan krijgt ze de volgende dag een terugval en moet ze nog langer liggen.

Zorgen voor de kinderen Regelmatig moet ze toch over haar eigen grenzen heen, omdat ze ook vier kinderen van 17, 15, 10 en 5 jaar oud heeft. De oudste twee kinderen wonen alle dagen bij haar en de jongste twee de helft van de week en de andere helft bij haar ex-partner. Om toch voor haar gezin te kunnen zorgen, klopt Sanna voor hulp aan bij de gemeente Hilversum. Ze doet een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).



In augustus 2019 vraagt ze een elektrische rolstoel met kantelvoorziening aan, zodat ze ook plat kan liggen. Daarnaast doet ze een aanvraag voor trapliften, uitgebreiding van de huishoudelijke hulp, die ook een deel van de zorgtaken op zich kan nemen (op dit moment is dat zes uur per week) en aanpassingen in haar woning.



"Zodat ik kan rusten en op een aantal momenten toch naar beneden kan. Dan kan ik aanwezig zijn voor mijn kinderen en bijvoorbeeld naar verhalen over school luisteren. Het geeft me de gelegenheid om moeder te kunnen zijn en een leven te creeëren voor mij en mijn gezin."



Waarom de hulp voor Sanna van levensbelang is, legt ze in onderstaande video uit:

Afwijzing van de gemeente De Wmo-aanvraag is ondersteund met diagnoses van haar arts en een bewegingstherapeut, maar toch wijst de gemeente in februari van dit jaar alle aanvragen af. De gemeente heeft via het externe bureau Argonaut onderzoek laten doen naar de gezondheid van Sanna en volgt die conclusie.



De conclusies van dat onderzoek staan uiteindelijk lijnrecht tegenover de medische adviezen van de specialisten dat ze 'hooguit 10 minuten per dag uit bed kan en 30 minuten per dag rechtop kan zitten'. Volgens Sanna maakt de keuringsarts die het onderzoek doet zelfs ruzie met haar eigen medisch specialist.



De gemeente schrijft in haar afwijzing, die in het bezit is van NH Nieuws: "Er zijn geen medische redenen waardoor u duurzaam beperkt bent bij het lopend verplaatsen in de woning." En ook staat in het rapport: "Er worden geen medische beperkingen vastgesteld bij de uitvoer van de huishoudelijke taken".

Sanna krijgt uiteindelijk het rapport ook onder ogen en is verbijsterd als ze de conclusies leest. "Eigenlijk werd ik neergezet als een vrouw die psychische hulp nodig had en dat ik mijn huishouden zelf kon doen. Ik vind het ook heel vreemd. Ik snap dat je moet controleren op fraude, maar hoeveel mensen zouden een rolstoel of een lelijk monster van een traplift aanvragen, omdat je de overheid wil flessen. Dan zou ik wel een Ferrari aanvragen. Het is absurd."



In het rapport staat ook nog een waarschuwing over de zorg voor de kinderen. "Geadviseerd wordt om wel zorg te dragen dat de kinderen in een voldoende veilige omgeving op kunnen groeien." Deze passage schoot Sanna volledig in het verkeerde keelgat. "Dat is de omgekeerde wereld. Dát is waarom ik hulp heb gevraagd, want ik wil moeder kunnen zijn."



Bekijk de reactie van Sanna op het onderzoeksrapport:

Rechtszaak Ze maakt bezwaar tegen de afwijzing en neemt advocaat Harry Eisenberger in de arm. Hij merkt in zijn praktijk vaker 'dat er veel mis gaat bij overheden als er bij een hulpvraag sprake is van de ziekte ME'. "Veel mensen lopen tegen een muur van onbegrip bij de overheden aan", zegt hij. Afgelopen dinsdag was er een kort geding om, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt, alvast een oplossing te forceren. "We voeren dit proces omdat het een spoedeisende zaak is", legt Eisenberger uit. De rechter droeg beide partijen op om met elkaar om tafel te gaan zitten en er in een week tijd uit proberen te komen.

Eisenberger heeft goede hoop dat dat gaat lukken. "De gemeente heeft de indruk gewekt dat ze serieus begaan zijn met het de zaak van Sanna Jonkhart. Ik ga er vanuit dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in deze schrijnende situatie compassie toont en voor een oplossing zorgt." Als dat niet lukt, doet de rechter een week later alsnog uitspraak.



De voorlopige uitslag van de rechtszitting biedt Sanna hoop op een oplossing. Ze reageert hierop in een emotionele video, die hieronder te zien is. "Ik ben geraakt door wat ik heb gehoord, dat de rechter onder de indruk was dat er vier kinderen bij betrokken zijn. Dat je het leven van vier kinderen laat ruïneren, is een kwalijke zaak. Het onrecht is onbeschrijfelijk groot. Voor mijn kinderen vecht ik."



Bekijk haar volledige reactie:

De gemeente Hilversum hebben we ook om een reactie gevraagd, maar de woordvoerder van de verantwoordelijke Hilversumse wethouder laat weten dat ze niet wil ingaan op het verhaal van Sanna. "Naar aanleiding van je verzoek kan ik helaas niet meer zeggen dan dat wij als gemeente niet kunnen reageren op individuele kwesties."