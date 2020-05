Jeugdopleiding van AZ behoort tot de besten van Europa

ALKMAAR - In het voorbije seizoen zijn bij AZ 43,4% van alle eredivisie-minuten gemaakt door spelers uit eigen jeugd. Daarmee zijn de Alkmaarders vijftiende van Europa en de nummer één in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van CIES Football Observatory.

AZ wordt op de landelijke ranglijst gevolgd door Ajax (37,4%), PSV (33,6%) en Feyenoord (32,2%). Europees gezien doet het Tsjechische Sigma Olomouc (66,7%) het goed. Andere bekende clubs in het rijtje zijn Athletic Bilbao (48,3%) en Celta de Vigo (44,3%).

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES analyseert voetbalstatistieken. Die data gaan bijvoorbeeld over het aantal speelminuten van eigen jeugd in eerste teams. Hierbij wordt de regel gehanteerd dat een speler tussen zijn vijftiende en 21e levensjaar minstens drie jaar voor de club moet hebben gespeeld.

Vijf jaar nummer één in Nederland

De Alkmaarse club is voor het vijfde achtereenvolgende seizoen de nummer één van Nederland wat betreft het aandeel eredivisie-minuten gemaakt door eigen jeugd. Het percentage ligt in deze statistiek de laatste jaren steeds boven de veertig procent.

In het seizoen 2019-20 kwamen voor het eerst tien spelers in actie voor AZ die in de jeugdopleiding hebben gespeeld. Aanvoerder Teun Koopmeiners (2.217 minuten), Calvin Stengs (2.158), Owen Wijndal (2.107) en Myron Boadu (2.019) maakten de meeste minuten. Ron Vlaar met 780 minuten, Pantelis Hatzidiakos (739), Thomas Ouwejan (438), Ferdy Druijf (222), Joris Kramer (27) en Kenzo Goudmijn (4) volgen op gepaste afstand. De statistieken gelden enkel voor de nationale competities, dus eventuele beker- en Europese duels worden niet meegerekend.