AZ heeft nieuwe kledingsponsor

ALKMAAR - Nike is komend seizoen de nieuwe kledingsponsor van AZ. Het sportmerk is tot 2025 verbonden aan AZ.

"Wij zijn ontzettend trots om ’s werelds grootste sportmerk aan de club te verbinden", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Nike is een sportmerk met een wereldwijd bereik en staat voor betrouwbaarheid en innovatie. Die kernwaarden passen uitstekend bij AZ. Wij denken dat dit partnership ons gaat helpen om in nieuwe markten te groeien. We kijken dan ook uit naar een succesvolle samenwerking."