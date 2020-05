Hoornse verkrachter en aanrander Mourad T. opnieuw voor de rechter

Deze ochtend dient de vierde pro-formazitting in de rechtbank in Alkmaar. T. wordt sinds eind februari onderzocht in het Pieter Baan Centrum. "Ik verwacht niet dat het onderzoek al besproken zal worden vandaag, want de rapporten volgen nog", zegt advocaat Jeroen Dallinga.

Net als bij de vorige zitting, verwacht hij een snelle afhandeling. "Vorige keer was de zitting zo voorbij. Of Mourad T. er vandaag zelf bij is, is nog onbekend." Tijdens de zitting wordt de voortgang van het onderzoek toegelicht en wordt duidelijk of de 30-jarige T. langer vast blijft zitten. Dallinga: "Ik verwacht pas dat op zijn vroegst in september de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden."

Terugblik

In de nacht van 31 mei op 1 juni in 2019 viel Mourad T. op de Holenweg in Hoorn een 23-jarige vrouw aan toen zij op de fiets onderweg was naar huis. Hij trok haar van haar fiets, mishandelde en verkrachtte haar. Ook wordt hij verdacht van twee aanrandingen in maart en april van dat jaar.

Eerder werd T. al eens veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. In 2018 kwam hij vrij, na 2,5 jaar gevangenisstraf. Nog geen half jaar later sloeg hij opnieuw toe.