Rechtszaak Hoornse verkrachter Mourad T. laat lang op zich wachten

HOORN - Mourad T., die verdacht wordt van meerdere zedenzaken in Hoorn, gaat naar het Pieter Baancentrum voor psychologisch onderzoek. Door een lange wachtlijst, zal hij pas eind maart worden opgenomen en daarmee laat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog lang op zich wachten.

Mourad T. wordt verdacht van twee aanrandingen en een gruwelijke verkrachting op 1 juni van dit jaar. Hij verkrachtte een jonge vrouw in de vroege ochtend aan de Holenweg in Hoorn.

Vandaag diende de tweede pro-formazitting in deze zaak, voor de rechtbank in Alkmaar. De drie slachtoffers waren allemaal naar de rechtbank gekomen om de zitting bij te wonen. T. was vandaag wederom niet aanwezig.

De rechter kondigde de opname van T. in het Pieterbaancentrum aan. Aangezien de opname pas eind maart zal plaatsvinden en een paar weken gaat duren, zal dit proces op z'n vroegst halverwege 2020 plaatsvinden.

Bewijs

Mourad T. ontkent de aanrandingen en verkrachting. En dat is opmerkelijk aangezien zijn DNA op alle drie de slachtoffers is aangetroffen.

Ook is hij al eens eerder veroordeeld geweest voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. In 2018 kwam hij vrij na 2,5 jaar gevangenisstraf. Nog geen half jaar later sloeg hij opnieuw toe.

Op 27 februari is de volgende pro-forma zitting in de zaak.