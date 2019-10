Hoornse verkrachter Mourad T. verschijnt voor het eerst voor de rechter

HOORN - In de rechtbank van Alkmaar is vandaag de eerste zitting in de zaak tegen de 30-jarige Mourad T. uit Hoorn. T. wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 31 mei op 1 juni een 23-jarige vrouw heeft verkracht aan de Holenweg in Hoorn.

Het gaat om een zogenoemde pro-forma zitting in de rechtbank van Alkmaar, waarbij het Openbaar Ministerie de voortgang in het onderzoek naar de rechtszaak zal toelichten. Mourad T. wordt naast verkrachting ook verdacht van twee andere aanrandingen. De verdachte hoort vandaag ook of hij langer vast blijft zitten.

Een terugblik

Mourad T. viel in de nacht van 31 mei op 1 juni een 23-jarige vrouw aan, toen zij op de fiets onderweg was naar huis. Hij trok haar van haar fiets, mishandelde en verkrachtte haar.

Het gebeurde aan het einde van de Holenweg tussen 04.00 uur en 06.00 uur 's ochtends. Zo'n drie weken later werd hij aangehouden.

Tekst gaat verder onder de video.

Sylvia Veld

De start van de rechtszaak roept ook bij Sylvia Veld weer veel herinneringen op. De Hoornse werd drie jaar geleden zelf verkracht na een avond stappen. De zaak kwam destijds in het nieuws, mede omdat ze haar eigen verkrachter opspoorde. "Deze zaak houdt me wel bezig ja. Ik weet toch wat ze doormaakt en dat is gewoon verschrikkelijk." Dat deze verkrachting ook in Hoorn heeft plaats gevonden, maakt dat dit extra dichtbij komt voor Sylvia.

Al eerder iemand verkracht

De verdachte in de zaak, Mourad T., is een bekende in Hoorn. Een goede kennis van Sylvia ging in het verleden zelfs met hem om. "Ze vertelde mij dat het een aardige man was. Echt verschrikkelijk. Gelukkig heb ik hem nooit ontmoet."

Dat Mourad T. in het verleden ook al een 16-jarige meisje zou hebben verkracht, vindt Sylvia helemaal schokkend. "Hoe kan het dat deze man niet eerder psychologisch is onderzocht?"

Verplicht psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek naar verdachten van zedenzaken is vooralsnog niet standaard, maar dat staat nu wel ter discussie. Minister Sander Dekker is met het Openbaar Ministerie in gesprek om te kijken of dit verplicht moet worden ingesteld naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Attje Kuiken.

Sylvia Veld gaat de zaak tegen Mourad T. vanaf de zijlijn volgen. "Ik wil wel weten hoe het verder gaat. Het is een spannende tijd voor het slachtoffer. Ik denk wel veel aan haar."

NH Nieuws is vandaag aanwezig bij de eerste zitting: een update volgt.