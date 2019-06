'Zedenverdachten - zoals in Hoorn - moeten verplicht psychologisch onderzocht worden'

HOORN - Minister Dekker van Rechtsbescherming wil samen met het Openbaar Ministerie in kaart brengen of psychisch onderzoek van verdachten van ernstige zedenzaken standaard nodig is. Dit zei hij vanmiddag tijdens een debat in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) naar aanleiding van de ernstige verkrachtingszaak in Hoorn.

In de nacht van 31 mei op 1 juni werd een 23-jarige vrouw, op weg naar huis, van haar fiets gerukt, mishandeld en verkracht. Volgens de Telegraaf zou de verdachte Mourad T. in 2015 ook al zijn veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Toen is hij nooit psychisch onderzocht, omdat er geen verzoek was om dat te doen.

'Steekje bij je los'

Tweede Kamerlid Kuiken vindt het onbegrijpelijk dat hij nooit psychisch is onderzocht en stelde daarom vanmiddag de vraag of dat niet standaard gedaan kan worden bij zedenverdachten. "Er zit een steekje bij je los, als je verdachte bent van een ernstige verkrachting. Je mag dan verwachten dat er een standaard onderzoek plaatsvindt. Om herhaling te voorkomen", aldus Kuiken eerder in het debat vanmiddag.

In kaart brengen

De minister gaf aan dat er een breed spectrum van zedenzaken is. Hij kan nu niet zeggen of het ontbreken van dergelijke onderzoeken in ernstige verkrachtingszaken een kwestie is van een enkel geval of dat zoiets structureel gebeurd. Daarom gaat hij met het Openbaar Ministerie kijken wanneer een psychisch onderzoek bij een zedenzaak wel wordt gebruikt en wanneer niet en of het wenselijk is om het altijd te doen. Hij verwacht daar na de zomer op terug te komen.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken is blij met het antwoord van de minister: "Het is goed dat hij in overleg treedt met het OM. Ik denk dat de minister zelf ook aanvoelde dat het vreemd is dat in zo'n ernstige verkrachtingszaak als die in Hoorn geen psychologisch onderzoek is gedaan bij de verdachte."