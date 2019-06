Attje Kuiken (PvdA): "Idioot dat zedenzaakverdachten niet verplicht worden onderzocht"

HOORN - Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt dat verdachten van ernstige zedenzaken verplicht psychisch worden onderzocht. Aanleiding is de verkrachtingszaak in Hoorn, waar een verdachte is aangehouden die eerder ook al zou zijn veroordeeld voor eenzelfde zaak, maar nooit is onderzocht.

"Ik dacht dit standaard al geregeld zou zijn. Maar uit deze zaak blijkt dat het niet zo is. Ik vind het idioot dat dit niet standaard gebeurt en ga de minister oproepen dit te regelen", aldus Kuiken tegen NH Nieuws.



Volgens de Telegraaf werd verdacht Mourad T. in 2015 ook al veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje, maar is hij nooit psychisch onderzocht, omdat er geen verzoek is gedaan om dat te doen. Het PvdA-Kamerlid vindt het ongebrijpelijk. "Bij alle ernstige zedenmisdrijven zoals aanranding, betasten en verkrachting moet verplicht onderzoek worden gedaan."



'Minister moet het regelen'

Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer en dan zal Kuiken minister van Rechtsbescherming Sander Dekker oproepen het zo snel mogelijk te regelen. "Een meerderheid van de Kamer is voorstander van het plan, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat de minister dit gaat regelen."