Man (29) aangehouden voor gewelddadige verkrachting Hoorn

HOORN - In het onderzoek naar de gewelddadige verkrachting op de Holenweg in Hoorn in de nacht van 31 mei op 1 juni heeft de politie een verdachte aangehouden: een 29-jarige man uit Hoorn.

Hij werd gisteren in zijn woonplaats aangehouden. Zijn verblijfplaats werd doorzocht en er zijn meerdere goederen in beslag genomen. Het slachtoffer is inmiddels door de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding.

De bewuste nacht werd het 23-jarige slachtoffer van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht in Hoorn. De vrouw fietste op dat moment op het fietspad aan het einde van de Holenweg en was vanuit het centrum onderweg naar huis.



De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche zet het onderzoek voort.