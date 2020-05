Hilversumse leerlingen stralen op schoolplein: "Het is leuk om weer met al je vrienden te kunnen spelen"

HILVERSUM - Veel vrolijke gezichten vanmorgen op basisschool de Goudenregen in Hilversum. Kinderen, leerkrachten en ouders zijn blij dat de school na acht weken weer open is.

"Het is leuk dat je iedereen weer ziet", zegt Nina. Samen met Luke staat ze al rond acht uur 's ochtends op het schoolplein te trappelen van ongeduld om weer naar binnen te mogen. Luke kijkt er naar uit om weer in de klas te zitten. "Het is ook gewoon weer leuk om met al je vrienden te spelen."

Quote "Ik sta hier met een grote smile de hele ochtend. De afgelopen weken was het onwerkelijk en stil" Niels Bakker, schooldirecteur

Ook schooldirecteur Niels Bakker springt een gat in de lucht en wenst bijna elke leerling een persoonlijk 'goedemorgen'. "Ik sta hier met een grote smile de hele ochtend. Ik heb af en toe in de afgelopen weken wel eens buiten gestaan. Dat was onwerkelijk en stil. Nu zie je alles weer binnendruppelen en dan denk je: 'ja, zo hoort het'." Tekst gaat door onder video

Fijn vinden de ouders het ook. Zij moeten vanwege alle maatregelen al buiten het schoolplein afscheid nemen van hun kinderen en de meeste kinderen komen dan ook zelf naar school. "Het waren twee lange maanden met heel veel les geven en zonder ritme. Ik merk dat ik het fijn vind dat er weer ritme in komt en de kinderen ook", vertelt een vader die meerdere kinderen op school heeft. Een ander vader heeft ontdekt dat er geen leraar in hem schuilgaat. "Wel fijn dat ze nu weer écht les krijgt", zegt hij met enige zelfspot.

Quote "Ik twijfel helemaal niet, de scholen zijn ook niet de brandhaarden zoverre ik het kan inschatten" vader leerlingen

Twijfels om de kinderen naar school te sturen hebben deze ouders niet gehad. "Helemaal niet. De scholen zijn ook niet de brandhaarden, zoverre ik het kan inschatten. We gaan het gewoon zien." Een handjevol kinderen komt vandaag of morgen nog niet naar de Hilversumse Goudenregenschool, vertelt directeur Bakker. Vanwege medische redenen blijven zij thuis, maar de meeste leerlingen zitten weer in de schoolbanken, weliswaar nog wel in gehalveerde klassen.