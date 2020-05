Puzzelen met tafels voor 'halve school': "Maar blij dat we de kinderen weer kunnen zien"

HILVERSUM - Het is topdrukte op de basisscholen. Terwijl de online lessen al weer begonnen zijn, worden ook voorbereidingen getroffen om vanaf maandag voor de helft open te kunnen. Zo ook op de Goudenregenschool in Hilversum, waar ze aan het puzzelen met tafels zijn.

De tafels worden vandaag naar links geschoven en een deel weer naar rechts. De groepen van de Gouden Regenschool zijn in tweeën gedeeld. De ene dag komt de ene groep, de andere dag de andere.



Het is dan zoeken naar de juiste tafelschikking en dat doet elke leerkracht anders. "De leerkrachten zijn heel inventief bezig om te zorgen dat zij die anderhalve meter afstand van leerlingen kunnen houden", vertelt directeur Niels Bakker.

Quote "Het voelt wel vreemd, want je bent gewend direct met kinderen bezig te zijn" Niels Bakker

In één lokaal heeft de juf de tafeltjes opgedeeld met groene en blauwe briefjes en worden de bureaus groepsgewijs geplaatst. De meester van groep acht, maakt juist een U-vorm van de tafels in zijn lokaal zodat er voldoende afstand is en hij ook nog kan lesgeven. Bakker: "Dat voelt wel vreemd, want je bent gewend direct met kinderen bezig te zijn."



Tekst gaat verder onder de video

Joost Lammers / NH Nieuws

Buiten het feit dat de leerlingen op andere plekken zitten, worden er ook andere voorzorgsmaatregelen genomen. "We hebben voor alle groepen en hygiënepakket aangeschaft met doekjes en schoonmaakmiddelen, zodat leerkrachten heel snel de boel schoon kunnen maken." Daarnaast zal het schoonmaakbedrijf extra goed schoonmaken.



De risico's op besmetting nemen mogelijk toe als de scholen weer opengaan en bij zijn collega's merkt Bakker dat dat ook vragen oplevert. "Sommige leerkrachten vinden het best spannend. Het is een rare situatie dat je weet dat er een bepaald risico inzit, maar tegelijkertijd zeggen ze ook: 'Kinderen zijn er minder bevattelijk voor. Als je met een winkelwagentje een supermarkt binnenloopt, heb je ook een risico'."

Quote "Ik ben er blij mee dat we de kinderen weer live kunnen zien. Het is nog maar de helft, maar het is mooi begin" Niels Bakker

"Of de leerlingen er weer zin in hebben?", vraagt hij aan een groep leerlingen die met hun meester aan het videobellen zijn. "Mwoah", is de eerste reactie. Het enthousiasme bij sommige leerlingen moet dus nog groeien, maar de meeste ouders en leerkrachten kijken uit naar volgende week. Bakker: "Ik ben er blij mee dat er weer reuring is en we de kinderen weer live kunnen zien. Het is nog maar de helft, maar het is mooi begin." Hij hoopt wel dat vanaf juni de school weer op volle kracht kan draaien.