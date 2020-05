Helderse kinderen mogen eindelijk weer naar school: "Ik miste de gezelligheid"

DEN HELDER - Het is een beetje spannend en onwennig, maar de basisscholen zijn vanaf vandaag weer open. Het is één van de welkome coronamaatregelen die zijn versoepeld. Bij de Eben Haezer in Den Helder druppelen de kinderen binnen. Sterre heeft er heel veel zin in om naar school te gaan. "Ik vind het wel weer leuk. Ik miste de gezelligheid."

"Het is best een spannende dag," vertelt John Deckers van de overkoepelende stichting Kopwerk/Schooltij. De klassen zijn in twee groepen verdeeld en gaan op verschillende dagen naar school om drukte in de klassen te voorkomen. "Het past mooi in de anderhalvemeter-maatschappij. We kijken even de kat uit de boom voor het volgende schooljaar. Het is belangrijk dat de kinderen elkaar nu zien."

Zenuwkriebeltje

Juf Lieke Volkers van groep 8 kan niet wachten om weer te beginnen. "Ik heb ze zo gemist. Vanmorgen had ik een soort van gezond zenuwkriebeltje. We hebben het onderwijs wel door laten gaan, maar het is toch anders als je elkaar gewoon ziet. We zouden vandaag eigenlijk op kamp gaan, dus dat is wel jammer. We gaan nu gewoon hard aan het werk voor de musical."