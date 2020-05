De Peiling: Basisscholen vanaf vandaag weer open na coronasluiting

'Te veel onzekerheid' De kinderen Abe (11) en Jaana (10) van de familie Sietzema uit Hoorn gaan voorlopig nog niet naar school. Volgens moeder Annemarie is er nog te veel onzekerheid. Het RIVM doet nog onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder honderd gezinnen. De resultaten worden pas in juni verwacht. "Ik wacht dat liever nog even af", zegt Annemarie. "We weten nu nog niet of het veilig is om de kinderen weer naar school te sturen."

Dubbel gevoel

Minister van onderwijs Arie Slob heeft een dubbel gevoel bij de heropening van de basisscholen. Hij is aan de ene kant opgelucht dat kinderen na acht weken thuis weer naar school kunnen. "Maar wel met een 50 procent bezetting en allerlei voorzorgsmaatregelen. Dat is best spannend. We blijven het de komende tijd volgen, of het nog steeds verantwoord is dat die ruimte er is."



Geen boete

Premier Rutte zei al eerder op een persconferentie begrip te hebben voor ouders die er voor kiezen hun kinderen voorlopig nog thuis te houden. Er zal volgens de premier niet direct een leerplichtambtenaar op de stoep staan met een boete.



Wat vind jij?

Denk jij dat het een verstandig besluit is om vanaf vandaag de basisscholen weer te openen of vind je het onverstandig.