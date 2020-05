Kinderen van familie Sietzema gaan nog niet naar school: "Er is voor mij nog te veel onzekerheid"

HOORN - Voor de meeste kinderen is vandaag de eerste schooldag in ruim anderhalve maand, maar dat geldt niet voor de kinderen van de familie Sietzema. Zij blijven thuis. Het is een besluit waar ze goed over hebben nagedacht.

Familie Sietzema

De Hoornse Annemarie van Batum - moeder van Abe (11) en Jaana (10) - licht haar besluit toe. "Vanaf het begin zijn we al bezig met het scenario: wat als ze weer naar school moeten? We hebben de medische ontwikkelingen op de voet gevolgd. De scholen gaan nu open, maar we weten niet of het veilig is." Het RIVM doet momenteel nog onderzoek naar verspreiding van het coronavirus onder honderd gezinnen, maar de resultaten worden niet eerder dan juni verwacht. En dat maakt de moeder uit Hoorn onzeker. Risicogroep "Dat er geen bewijs is, dat wil niet zeggen dat het een verkeerd besluit is. Maar ze zeggen ook duidelijk: er gaan meer kinderen en ouders besmet raken." Van Batum behoort zelf tot de risicogroep door overgewicht en een hoge bloeddruk. Dit is voor haar een reden om voorzichtig te zijn. "Als we deze stap nemen, weten we pas over een paar weken wat daar de gevolgen van zijn. Ik wacht dan liever nog even af."

"Jaana vindt het wel jammer dat ze niet naar school gaat", vertelt haar moeder, "Maar toen ze hoorde dat het maar om twee dagen gaat en ze niet bij haar vriendinnetje in de groep zat, was het al snel goed. Ze heeft heel veel contact met haar vriendinnen online; dan staat de een thuis op de trampoline te springen en Jaana hier op de trampoline en ze laten elkaar kunstjes zien. Ik heb het haar uitgelegd en ik denk dat zij het fijn vindt zo."

Jaana (10) en haar broer Abe (11) Foto: Familie Sietzema

De elfjarige zoon in het gezin heeft autisme en gaat - bij gebrek aan passend onderwijs - al twee jaar niet naar school. Voor deze doelgroep is dit een lastige periode. "Abe gaat normaal gesproken wel naar dagbesteding, maar hij is gebaat bij ritme en regelmaat. Als ik hem nu naar de dagbesteding laat gaan en over een paar weken worden de maatregelen teruggeschroefd, dan is dat niet goed voor hem. Berusting Waar de meeste Nederlanders stonden te juichen bij de versoepeling van de coronamaatregelen, hoopt de familie Sietzema dat het nog even zo blijft. "Ons wereldje is nu heel klein. Dat is heel fijn voor Abe, maar het bevalt ons ook wel. We hebben het heerlijk met elkaar." Sommigen vinden haar besluit dapper, vertelt de moeder. "Ik denk omdat ik me niks aantrek van groepsdruk. Dat heb ik nooit gedaan. Ik sta hier gewoon achter tot er meer duidelijk is."