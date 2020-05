Kroegbaas wil geen politieagentje spelen: "Wat Rutte meldde, is totaal wazig"

ALKMAAR - Horecabazen in Alkmaar zijn niet allemaal te spreken over de versoepelde coronamaatregelen die het kabinet gisteravond aankondigde. "Ik zit nog met heel veel vragen."

Ed Kat van Proeflokaal De Boom vindt deze versoepeling wel iets beter dan niks: "De pleister die ze nu bieden is nog steeds klein en 't staat niet in verhouding met de verliezen die we draaien, maar, het zijn wel weer dertig man extra. Minus het personeel dan."

Kat vraagt zich af hoe hij dit gaat doen, bij hem in de zaak: "Het wordt echt puzzelen. En moet je dan reserveren om bier te komen drinken? En hoe moet dat met een tafel met vier vrienden die bier komen drinken? Moeten die alle vier anderhalve meter afstand houden? Of moeten alleen de tafels op die afstand staan?"

"Ik vind het totaal wazig wat Rutte gemeld heeft", zegt Bloemen, die vooral vragen heeft over de terrasregels. "Een tafel is 80 centimeter in doorsnee. Hoe moet je daar mensen aan kwijt op anderhalve meter? En als die gaan schuiven met de zon mee? Moet ik dan zeggen: ho ho, dat mag niet?"

Grotere terrassen

Daarom hoopt Ronald Rooker van Gunnery's Irish Pub aan de Platte Stenenbrug op een meewerkende gemeente. "Dat ze coulant omgaan met een verruiming van de terassen. Bijvoorbeeld door deze brug autovrij te maken. Dan kunnen we de terassen met de andere horecazaken hier opdelen over de brug. Zo heeft iedereen er dan wat tafels bij."

Hij was wel aangenaam verras, door de toespraak president Mark Rutte gisteren: "Ik had zelf niet verwacht dat café's mensen mochten gaan ontvangen. Het is goed dat we nu ook binnen wat kunnen gaan doen. Dan krijgen we de boel wat meer aan de gang. Maar ik ben nog niet blij."

Allen zijn ze sceptisch over de omzet die deze versoepelingen hen gaat opleveren. "Ik denk dat ik hiermee misschien maximaal 40 procent haal", aldus Bloemen. "Rutte zei wel dat er een tweede steunpakket aankomt, maar wat en wanneer dan?"

De versoepelingen gaan in op 1 juni.