Corona-maatregelen versoepeld: buiten sporten, terrassen open en weer naar de kapper

Ook mensen met contactberoepen kunnen weer aan de slag. Als onder anderen kappers, fysiotherapeuten en accupuncturisten alleen op afspraak werken en in hun salon of praktijk anderhalve meter afstand tussen klanten geborgd is, mogen ze werkzaamheden vanaf maandag hervatten.

Sporten

Sporten waarbij geen lichamelijk contact plaatsvindt mogen vanaf maandag weer beoefend worden, zij het niet in wedstrijdverband. Dat is goed nieuws voor onder meer zwemmers, golfers en tennissers, die in het bad, op de baan of op de green wel anderhalve meter afstand moeten houden.

"Ontzettend fijn dat ook volwassenen weer mogen tennissen en padellen vanaf 11 mei", aldus Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB. "Een beetje ontspanning en beweging in je favoriete sport is gezond en doet ons immers allemaal goed. Tennis en padel zijn sporten die je heel goed op anderhalve meter afstand kan uitoefenen. Spelen kan door vooraf een baan te reserveren of een training te volgen. Ook op het park is de afstand goed te bewaren en de drukte is dus goed te controleren door toezichthouders.”

Onderwijs

Waar aanstaande maandag de basisscholen weer open gaan, mogen middelbare scholen vanaf 1 juni weer beginnen les gaan geven. Hoe dat logistiek vorm moet krijgen, wordt de komende weken uitgeplozen. Mogelijk wordt praktijkonderwijs twee weken later, vanaf 15 juni weer mogelijk.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer gaat volgens 1 juni weer volgens de normale dienstregeling rijden, al is die versoepeling volgens het kabinet niet bedoeld voor om funreizen mogelijk te maken.

Omdat het in treinen, bussen en trams vrijwel onmogelijk is anderhalve meter afstand van medereizigers, wordt het verplicht om neus en mond te bedekken. Dat mag met een gekocht niet-medisch mondkapje, maar ook met een zelfgemaakt exemplaar. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete.