Hulpbehoevende ouderen trekken aan kortste eind in coronacrisis: "Niets weegt op tegen echt bezoek"

Volgens RVS is het daarom "van belang om afwegingen over maatregelen die verspreiding van het virus tegen moeten gaan, te plaatsen in de context van een bredere afweging over kwaliteit van leven en – indien aan de orde – waardigheid van sterven."

'Kwaliteit van leven' staat in coronatijd vooral in het teken van het terugdringen en voorkomen van besmettingen en het garanderen van zorg voor kwetsbare groepen. Door de wekenlange 'lockdown' in verzorgingshuizen en de toenemende eenzaamheid bij ouderen, laaien discussies op over wat 'kwaliteit van leven' nu eigenlijk betekent.

Danielle Venema (48) uit Heerhugowaard is blij met de proef maar vreest dat het te lang duurt. Ze stelt dat er nu vooral wordt gedacht aan het redden van zoveel mogelijk kwetsbaren, en te weinig aan de consequenties voor het mentale welzijn van ouderen. Zij deed al verschillende pogingen om eenzaamheid bij deze groep te bestrijden. Samen met haar 19-jarige zoon Nick zette ze onder meer een fonds en tablet-doneeractie op en probeerde ze een ' coronakar ' te bouwen, voor risicovrije bezoeken aan ouderen in woon- en zorgcentra. "Veel vriendinnen van mij werken in de zorg en zien de eenzaamheid toenemen. Ons wereldje draait wel door, maar iedere dag is er voor deze ouderen één. Nu slijten zij hun oude dag in eenzaamheid zonder bezoek. Deze mensen zijn echt bang om aan hun einde te komen zonder hun geliefden dichtbij zich te hebben."

"Hoe moeilijk is het om ervoor te zorgen dat er wat meer vertier is voor ouderen in deze tijd?"

Woon-zorgcentrum De Raatstede in Heerhugowaard heeft daarom sinds kort een speciale bezoekersruimte ingericht, zodat de bewoners op een veilige manier hun naasten kunnen zien. "Regelmatig zien we familieleden buiten staan die zwaaien of een praatje maken van buitenaf, maar het is lastig kletsen als je hoger woont. Alle locaties worden overspoeld worden met kaarten, tekeningen, traktaties, muziekoptredens en andere initiatieven. We proberen het contact met familieleden ook zoveel als mogelijk te stimuleren. Dat ging tot nu toe vooral via beeldbellen, maar nu zijn er ook veilige, afgeschermde ruimtes op onze verschillende locaties."

Lastig kletsen

Karin Schop van woon-zorggroep Samen is ontzettend blij om te zien dat er vanuit de samenleving veel aandacht is voor senioren die niet zelfstandig kunnen wonen. De eerste proef met 25 instellingen is een eerste stap, maar het is niet genoeg. "Wat we zien is dat er echt dankbaar gebruik gemaakt wordt van die afgeschermde ruimtes. Je kan elkaar dan toch even 'live'zien, in plaats van op een scherm. Want niets weegt op tegen echt bezoek."