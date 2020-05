Vloggende priester over eenzaamheid tijdens coronatijd: "Het nodigt uit creatief te zijn"

Met zijn werk als priester in de St. Vincentiuskerk in Volendam, is Goos (34) normaal geproken al tien tot twaalf uur per dag bezig. "Ik probeer zoveel mogelijk bij de mensen langs te gaan, in de kroeg met de jongeren in contact te zijn en natuurlijk zijn er de missen. Dat kan nu allemaal niet meer", stelt de priester. Maar hij heeft vooral oog voor de positieve veranderingen. "Ik ontmoet wat minder mensen, maar de ontmoeting vindt bij mij op andere manieren plaats. Het nodigt uit om creatief te zijn."

"Het doet mij kijken naar de binnenkant", vertelt de in Groningen geboren Goos, die via Limburg uiteindelijk in Volendam neerstreek. "Wanneer je aan de buitenkant wordt afgesloten, heb je meer tijd om naar de binnenkant te kijken. Meer tijd voor gebed, reflecteren, meer tijd voor mijn werk."