Lekke Volendamse kwak mag toch door sluis: "Het kan niet langer wachten"

EDAM-VOLENDAM - Vandaag gaan met hoge uitzondering de sluisdeuren open. Één kapotte kwak heeft mazzel, deze mag namelijk toch door de vanwege corona gesloten sluis. Dit is eenmalig, want een reperatie is nodig om de boot te redden.

Marko Cortel, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: "Het kan niet langer wachten. Als het schip zinkt in de haven van Volendam, dan is het probleem nog groter."



Dat betekent niet dat iedereen nu massaal mag gaan varen. Carlo de Boer van Vereniging Behoud de Volendammers Botters, is teleurgesteld: "We hebben nog drie schepen en één daarvan zou voor regulier onderhoud ook naar Edam gaan. De schepen zijn heel kwetsbaar. Uit ervaring weten we dat het onderhoud nu oploopt en daar komen aanzienlijke kosten bij om het weer goed te krijgen."

Dicht tegen verspreiding corona

De sluis is dicht om te voorkomen dat er daar groepen mensen zich gaan vormen, zowel op het water als op de brugdelen. Cortel: "Het is moeilijk om anderhalvemeter afstand te houden." De Boer is het hier totaal niet mee eens: "Ik denk dat mensen best die anderhalfmeter afstand kunnen houden."



Toch blijft Cortel onverbiddelijk. De sluisdeuren gaan één keer met hoge uitzondering open, maar voor de rest blijft het, zolang de noodverorderingen van kracht zijn, echt gesloten.