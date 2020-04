Haven Volendam wordt afgesloten met botters

Het is vanaf vrijdagmiddag dus niet meer mogelijk voor recreatie- en pleziervaart de havens in- of uit te varen. De havenmeester van Volendam laat weten dat als de situatie donderdagmiddag uit de hand loopt de haven per direct wordt op slot gaat.

Rode vlaggen

In de haven in Volendam zijn enkele weken geleden al rode vlaggen geplaatst, wat betekent dat er geen doorvaart mogelijk is. Dat heeft de gemeente gedaan in verband met het baggeren van de haven en om de chartervloot uit de oude haven van het vissersdorp te weren.

Schepen die de komende dagen bij Prins of Zeilmakerij Schokker moeten zijn, worden wel doorgelaten.

Sluizen en bruggen

Al eerder besloot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sluizen en bruggen tot nader order gesloten te houden. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen.