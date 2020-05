Spelers FC Volendam 11 mei terug op het trainingsveld

VOLENDAM - De spelers van FC Volendam melden zich maandag 11 mei weer op de club om in kleine groepjes te gaan trainen. Vanwege het coronavirus hebben de voetballers bijna twee maanden thuis hun conditie op peil moeten houden.

De club heeft een programma opgesteld waarin in blokken toegewerkt wordt naar de mogelijke start van de nieuwe competiie in de tweede week van september. De afgelopen periode kregen de spelers schema's, zodat ze in hun eigen omgeving individuele trainingsoefeningen konden doen. Voor eind juni/begin juli staat een vakantie-onderbreking van twee weken ingepland

De huidige competitie werd onlangs door de KNVB met veel rumoer voortijdig beëindigd. FC Volendam, dat de tweede periodetitel veroverde, zag daardoor de kans op promotie naar de eredivisie vervliegen.

FC Volendam benadrukt dat het de RIVM-richtlijnen en adviezen van de KNVB in de gaten houdt en het trainingsschema daarop aanpast als dat nodig is. Vooralsnog is er bij de training van de selectie het beloftenteam geen publiek en geen pers welkom.

De jeugdtrainingen worden een week later, 18 mei, hervat. Ook hier gelden alle protocollen van NOC*NSF en de KNVB.

Van de Noord-Hollands profclubs was Ajax afgelopen week al met de eerste trainingen begonnen. AZ doet dat met ingang van vandaag en Telstar heeft 11 mei als herstart gekozen.