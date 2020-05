Huizer burgemeester hekelt omstanders die ongeluk filmen: "Onfatsoenlijk"

HUIZEN - Burgemeester Niek Meijer van Huizen is woedend op omstanders die gistermiddag het grote ongeluk aan het film waren. Hierbij veroorzaakte een automobilist een finke ravage op het Oude Raadhuisplein en reed hij een vrouw op de fiets aan. Omstanders begonnen na het ongeluk zonder gêne te filmen en foto's te maken. "Wat een verwerpelijk gedrag! Hoe onfatsoenlijk kun je zijn?", aldus Meijer.

Vlak na het ongeluk, waarbij de bestuurder van de auto bekneld raakte en een fietsster gewond raakte, kwamen volgens de burgemeester veel omstanders heel dichtbij. "En dat terwijl er hulp geboden moest worden. Hier zijn gewoon basisregels overtreden. Juist in dit soort situaties moet je respect tonen, een ander de ruimte geven, je verantwoordelijkheid pakken", zegt de burgemeester in zijn vlog.

Ook zag de burgemeester toen hij na het ongeluk poolshoogte kwam nemen hoe omstanders massaal de coronamaatregelen om anderhalve meter afstand te houden negeerden. "Ik ben zelf naar wat omstanders toegelopen om ze erop te wijzen dat we echt allemaal ons hoofd erbij moeten houden, en die anderhalve meter in acht moeten nemen. Iedereen reageerde goed op mijn commentaar, men acteerde gelijk."

Veel lof voor helpers

Burgemeester Meijer heeft wel veel lof voor de hulp van bewoners die wel meteen in actie kwamen en gingen helpen. "De juiste dingen doen als het nodig is. Dan zie je dat mensen in hun kracht komen te staan."