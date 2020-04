Ooggetuige zwaar ongeluk centrum Huizen: "Toen hij voorbijkwam, dacht ik aan een aanslag"

HUIZEN - Getuigen van het zware ongeluk in het centrum van Huizen vanmiddag zijn aangeslagen door de gebeurtenissen. Een medewerkster van een nabijgelegen kledingwinkel vertelt aan NH Nieuws dat ze zag hoe 'iemand met een noodgang aan kwam rijden' en direct aan de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn moest denken.

"Het geluid was vergelijkbaar", vertelt ze over de motor van de auto die ontzettend veel toeren maakte. "Maar ik dacht eigenlijk al wel dat het om iemand ging die onwel was geworden."

Inmiddels denkt de politie dat ook. Behalve de bestuurder raakten ook twee voetgangers gewond.

Op beelden vanuit een snoepwinkel gefilmd is te zien hoe de auto met hoge snelheid voorbij raast. Een medewerker van de snoepwinkel vertelt, nog trillend van de schok: "Toen die auto voorbij kwam, dacht ik aan een aanslag. Ik dacht dit is niet gewoon en heb daarom gelijk 112 gebeld."