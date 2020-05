Wel gegrilde kip, geen kibbeling op markt in Zaandam: 'Verderop wordt wel vis gebakken'

ZAANSTAD - Hoewel het zeker nog niet op het niveau voor de crisis is, kunnen veel marktkooplieden een goede boterham verdienen. Dat geldt niet voor visboer Jeroen Munnik. Op de markt in Zaanstad mag hij zijn vis wel verkopen, maar niet bakken, waardoor hij veel inkomsten misloopt. "Bij Praxis staan ze wel gebakken vis te verkopen."

"Klanten vinden koude visjes minder lekker", zegt Munnik. Normaal gesproken komen veel van zijn klanten naar de markt voor een warm lekkerbekje of een portie kibbeling, maar dat zit er dus even niet in.

Onderscheid

Maar waarom mag die visboer bij de bouwmarkt dan wel bakken? Tijd voor een belletje naar de gemeente Zaanstad, want waarom wordt dat onderscheid eigenlijk gemaakt?

"Bij de bouwmarkt staat maar één kraampje, dus daar is het makkelijker om anderhalve meter te handhaven", schetst een woordvoerder het verschil met een markt.

Met andere woorden: omdat de viskraam op de markt wordt omringd door andere kramen - wat een markt een markt maakt - denkt de gemeente dat veel mensen hun gekochte gebakken visje ter plekke zullen opeten, en elkaar daar kunnen besmetten.

Scheve regelgeving

Omdat Zaanstad de enige gemeente is waar dit onderscheid wordt gemaakt, levert dat het nodige onbegrip onder marktkooplieden op. "'s Ochtends sta ik op een andere markt waar we wel mogen bakken, en dan geef ik het hier koud mee. Of ik het nou warm of koud meegeef, maakt natuurlijk niet veel uit, maar voor de klanten wel. Die willen juist een warm visje thuis opeten."

Niet alleen visverkoper Munnik, ook de eigenaar van de loempiakraam heeft zijn omzet zien kelderen. We moeten bevroren loempia's meegeven, maar niet iedereen heeft een frituurpan", zegt de martkoopman. Om zijn vaste klanten een plezier te doen, blijft hij open.

Directie consumptie

Van de marktkooplieden lijken de vis- en loempiaverkoper veruit het zwaarst gedupeerd. Verderop mag namelijk wel kip gegrild worden, en als je de straat doorgaat kun je bij een grote keten gewoon een warme loempia uit de muur trekken.

Dat er op de markt wel gebraden kippenbouten verkocht mogen worden is omdat deze producten, volgens de gemeente, niet gemaakt worden voor directe consumptie.

Volgende week start in Wormerveer een proef en mogen de marktkooplieden daar weer bakken. Als dat goed verloopt, zal er binnenkort ook op de markt in Zaandam weer warme vis te krijgen zijn.