Geen kaasmarkten deze zomer in Edam: "Tragisch maar onvermijdelijk"

EDAM - Er zullen deze zomer geen kaasmarkten in Edam worden gehouden. Het bestuur van de Stichting Kaasmarkt Edam is van mening dat het niet verantwoord is om haar vrijwilligers onnodig aan de gevaren van het coronavirus bloot te stellen. Ook is de stichting van mening dat het voor publiek niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden tijdens de markt.