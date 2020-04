Markt Zaandam in aangepaste vorm weer open: "Heel hard voor moeten werken"

ZAANDAM - De markt aan de Zaandamse Rozengracht is vandaag gedeeltelijk heropend. Druk is het niet, maar er lopen deze zonnige dag wel voortdurend meerdere klanten langs de kraampjes. Omdat door de coronamaatregelen ook de inkomsten van marktkooplieden dalen, ontvangt marktkoopman Dennis Helderbeek iedere klant met open armen.

Voor vandaag heeft hij goede hoop. "Mensen willen er nog even uit, dus ik ga er vanuit dat we nog wel wat doen."

De marktkooplieden die mogen staan, zijn dolblij. Marktkoopman Maurice van den Bosch

vertelt: "We hebben er heel hard voor moeten werken. We hadden in het begin niet zo heel veel medewerking van de gemeente." Na twee weken is het de marktkooplieden gelukt en daardoor staan er nu enkele kraampjes hun waar te verkopen.

Niet iedereen is er honderd procent van overtuigd dat dit een slimme zet is. Harrie van der Laan, raadslid van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, zegt: "Ik vind het een beetje tweeledig. Aan de ene kant een goed idee als alle regels worden nageleefd en aan de andere kant: hoe veilig is dat nu?"

Examen

De marktkooplieden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de dag goed verloopt. Volgens Van den Bosch voelt het als een soort examen. Als deze dag slaagt, mogen ze volgende week opnieuw open gaan. "We hebben complimenten gehad van de gemeente dat het tot nu toe helemaal goed gaat, dus we zijn zo blij als een klein kind", aldus een tevreden Van den Bosch.