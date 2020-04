Verslaafden omzeilen camera in Zaandams park: "We gaan toch allemaal een keer dood"

De politie heeft ze herhaaldelijk aangesproken, fikse boetes uitgedeeld en er is zelfs cameratoezicht geregeld voor de vaste hangplek van een groep verslaafden, daklozen en hangjongeren in het Burgemeester in 't Veld-park in Zaandam.

NH Nieuws

Na deze maatregelen lijkt de plek eindelijk leeg. Maar schijn bedriegt, want de groep is pal achter de onlangs geplaatste camera gaan zitten, en dus wordt er gepatrouilleerd door handhaving die erop moet toezien dat de coronamaatregelen worden nageleefd. "Corona, corona, corona. We gaan toch allemaal wel een keer dood", zegt Armand Gambier. Hij heeft niets met de camera die vandaag door de gemeente is geplaatst. Zelf probeert hij anderhalve meter afstand te houden, maar tegelijkertijd geeft hij ook aan dat hij samen met andere gebruikers in tentjes blowt, drinkt en gokt. De tentjes die in het park stonden zijn ondertussen opgeruimd door de gemeente. Burgemeester Hamming is niet blij met de situatie en roept de groep op om naar huis te gaan. Hij vindt dat de groep zich misdadig gedraagt en levens op het spel zet. Daarom wordt er nu ook meer gepatrouilleerd en worden er boetes van 400 euro uitgedeeld. Armand weet zelf niet waar hij nu naartoe moet, en zal voorlopig niet van zijn plek achter de camera wijken.