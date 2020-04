Zo kun jij de Noord-Hollandse culturele sector steunen: bezoek een galerie en adopteer een kunstenaar

Bezoek een galerie: "Er gebeurt weinig meer in de culturele sector", vertelt voorzitter Henk Hofstra van de Beroeps Organisatie Kunstenaars aan NH Nieuws. "Kunstenaars produceren wel, maar de kunst gaat nergens meer naartoe." Daarom stelt Hofstra voor onszelf naar de kunsten te verplaatsen. "Bel eens een kunstenaar op en bezoek zijn of haar galerie in plaats van een bouwmarkt en koop een kunstwerk."

Adopteer een kunstenaar: Volgens cultureel econoom Arjo Klamer moeten de mensen die zo van de kunsten genieten en het kapitaal hebben om een bijdrage aan de kunsten te leveren, niet alleen maar kijken naar de overheden. "Ik zou graag een oproep willen doen. Kijk wat je kan missen, let op crowdfunding, let op alle initiatieven die nu gaande zijn en grijp dat aan door juist nu te geven. Je zult enorm veel ontvangen in termen van creatieve, kunstzinnige uitingen die betekenis geven aan juist die onzekere tijden waar we nu in zitten."

Ruil je ticket in voor een voucher: "We hebben als belangenvereniging een voucherregeling bedacht. Daarmee doen we eigenlijk een moraal beroep op je", zegt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Hij roept mensen op het geld voor tickets niet terug te vragen, maar te schenken of het ticket in te ruilen voor een voucher. "Een voucher geeft je dezelfde waarde en zorgt ervoor dat je op een later moment naar een ander festival of andere show kunt gaan."

Bezoek een online museum: Je hoeft niet per se te kopen: het tonen van belangstelling kan al heel veel helpen. Bezoek bijvoorbeeld de virtuele tentoonstelling van het Zandvoorts museum . Daar kun je genieten van een 3D-virtuele tour over de Formule 1. "Normaal wil je niet te veel prijsgeven als museum. Je hoopt toch op veel bezoekers. Maar dit is nu de enige manier om ons museum te laten zien. We maken van de nood een deugd", laat directeur Hilly Jansen aan NH Nieuws weten.

Wat doet de provincie?

Ook de provincie probeert haar steentje bij te dragen. Zo laat gedeputeerde Zita Pels weten dat de provincie probeert de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in kaart te brengen: "Uit de eerste rapportage valt helaas te concluderen dat de gevolgen enorm zijn. Wat wij daarnaast zien is dat door de eerdere bezuinigingsrondes de culturele sector nog afhankelijker is geworden van inkomsten uit kaartverkoop en horeca." Doordat deze publieksinkomsten wegvallen, komt de culturele sector volgens Pels in grote problemen. "Eerste berekeningen tonen aan dat de schade alleen al in Noord-Holland voor een periode van maart tot ongeveer juni 500 miljoen is."

Daarom gaat de provincie volgens Pels alles in het werk stellen om samen met het Rijk en de diverse gemeenten de sector zoveel mogelijk te ondersteunen. "De eerste stappen hebben wij al gezet. Denk bijvoorbeeld aan het uitstellen of kwijtschelden van huren en het eerder uitkeren van subsidies." De provincie hoopt aan de korte termijn maatregelen - die door de minister genomen zijn - zo snel mogelijk gevolg te geven. "De eerste middelen die nu zijn vrijgemaakt zouden een beginoplossing kunnen zijn voor de instellingen die in grote nood zitten, maar de minister heeft ook aangegeven dat dit uitsluitend is bedoeld voor de instellingen, dus niet voor de individuele makers. Daar moet ook snel een oplossing voor komen."