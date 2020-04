Museum kan F1-tentoonstelling alsnog laten zien met een virtuele tour: "Magisch"

ZANDVOORT - Alsof je virtueel door een klein poppenhuis loopt, zo omschrijft de trotse directeur van het Zandvoorts Museum een virtuele 3D-tour die van de tentoonstellingen in haar museum is gemaakt. "Ik vind het echt magisch", zegt Hilly Jansen.

Net als grote musea als Teylers Museum kan het Zandvoorts Museum de collectie in deze coronatijden van sluitingen alsnog laten zien. Met dank aan de Zandvoortse fotograaf Patrick Kool. "Hij had eerder al een aanbod gedaan een 3D-tour te maken. Maar toen was de tentoonstelling Magic Moments Formule 1 Zandvoort nog niet helemaal af. Voor zo'n tour moet toch alles spik en span zijn. Elke verdwaalde doos of vuilniszak zie je staan."

Ellende

Daags voordat de tentoonstelling feestelijk zou worden geopend, kwam de mededeling van het kabinet dat ook musea dicht moesten vanwege de coronabeperkingen. "De dag dat we opengingen, moesten we sluiten. Niemand heeft de tentoonstelling gezien. En dat is toch zonde van alle inzet die erin is gestoken en het geld dat erin zit. En toen hoorden we dat de Formule 1 ook niet doorging. Wat een ellende", zegt de directeur.

Fotograaf Patrick Kool besloot toch gratis de tour te komen maken. "In anderhalf uur was hij klaar in het museum. De ruwe versie die hij had gemaakt, vond ik al prachtig. Het resultaat is echt fantastisch."

Bewonderen

Dankzij de virtuele tour, via deze link te bewonderen, is het museum opeens dag en nacht te bewonderen. En de deuren zijn nu ook geopend voor mensen die aan huis zijn gekluisterd. Het enige nadeel is dat niet alle teksten even goed te lezen zijn.

Hilly Jansen is supertrots. "Normaal wil je niet te veel prijsgeven als museum. Je hoopt toch op veel bezoekers. Maar dit is nu de enige manier om ons museum te laten zien. We maken van de nood een deugd."