Eerbetoon aan eerste Nederlandse Grand Prix-coureurs in Zandvoorts Museum

ZANDVOORT - In het eerste weekend van september wordt er in Zandvoort sinds jaar en dag de Historic Grand Prix gehouden met oude race-auto's. Nu de Formule 1 weer naar de kustplaats komt, is dat dus reden voor het Zandvoorts Museum om terug te blikken op onze historische F1-coureurs uit eigen land, Jan Flinterman en Dries van der Lof.

"De Nederlandse autosport stelde in die tijd echt heel weinig voor", erkent gastconservator Jan-Bart Broertjes. "Dus het was al een hele prestatie om twee Nederlanders aan de start te krijgen."

Broertjes vertelt dat Flinterman gevraagd werd aan de start te verschijnen van de Grand Prix van 1952, omdat hij een 'bekende Nederlander' was. In de Tweede Wereldoorlog was hij een gevierd jachtvlieger en later werd hij één van de eerste Nederlandse straaljagerpiloten, die het hardst en het hoogst durfde te vliegen.

Volgens Broertjes was het erg slim van de Zandvoortse organisatie van de GP van 1952 om een bekende Nederlander te laten starten, "want dan zet je de race serieus op de kaart".

Twee helmen voor tentoonstelling

Van der Lof mocht toentertijd meedoen omdat hij al veel ervaring had met racen in MG's. Zijn familie heeft twee helmen ter beschikking gesteld voor de tentoonstelling in het museum in Zandvoort. Ook een oude MG mag tentoongesteld worden, maar het wordt nog een hele kunst om die de expositieruimte binnen te rijden. "Die auto is 1.45 meter breed, de deur maar 1.31 meter."