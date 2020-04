Vakantieboek voorkomt achterstand: "Het is gewoon heel erg leuk"

ASSENDELFT - Wat als je heel erg van dilemma's houdt en er komt via je school een mogelijkheid om mee te werken aan een vakantieboek? Dan doe je natuurlijk mee. De 11-jarige Finette van Hienen twijfelde geen moment en haar idee werd uit tweeduizend inzendingen gekozen. Finette: "Ik vind het echt heel erg leuk."

aangeleverd door Finette van Hienen

Het vakantieboek is bedacht door kinderen voor kinderen in armoede. De pilot startte al in december, maar is nu relevanter dan ooit. "Dit boek is om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen als er even geen school is", aldus Bibi Bleekmolen van gemeente Zaanstad. De eerste boeken zijn gisteren uitgedeeld aan de Voedselbank en het Zaans Medisch Centrum.

Duivels dillema Finette vertelt ons dat het overhandigen best spannend was. "Het was raar, maar ook wel leuk". Ze houdt van spelletjes en haar dilemma: altijd hinkelen of altijd achteruitlopen, staat dan ook in het boek.





Quote "Altijd hinkelen of altijd achteruitlopen?" Finette van hienen

Zelf zou ze altijd hinkelen kiezen. Finette: "Als je hinkelt kun je nog van been wisselen, als je achteruit loopt, loop je overal tegenaan." Ze heeft het vakantieboek getipt dat er ook echt 'wist-je-datjes' in moesten staan en ook dat is gelukt. Een leuk voorbeeld vindt Finette: "Wist je dat je niet kunt snurken en dromen tegelijk." De vakantieboeken zijn gisteren uitgereikt en RTV Zaanstreek was hier aanwezig. Kinderen uit de Zaanstreek kunnen het boek via de juf of meester gratis aanvragen.