Coronaproof Koningsspelen voor klas van juf Annemieke: "Ze zijn enorm aan het genieten"

De kinderen waren drie dagen voor Koningsdag allemaal in het oranje gekleed. Zij kunnen meedoen aan een coronaproof speurtocht langs plekken waar ze kunnen (tafel)voetballen, koekjes versieren of sjoelen. Een bakker kwam deze Koningsspelen op het spoor en hij biedt vandaag oranje tompoucen aan aan de kinderen.

In overleg met de ouders, en met goedkering van de ouders, toverde zij vanochtend alternatieve Koningsspelen tevoorschijn voor haar klas. "Helemaal coronaproof. Ik heb er echt goed voor gezorgd dat er voldoende afstand is. Bij de activiteiten staat handgel en we hebben twee wc's waar de kinderen heen kunnen gaan en daar staat een sopje klaar om ze regelmatig schoon te maken", legt Annemieke uit.

Voor zulke jonge kinderen waren de weken thuis vanwege de coronamaatregelen lastiger dan voor oudere leerlingen. Voor groep 3 is er niet veel met online thuisonderwijs te doen. "Dus ik ben blij dat ik de kinderen vandaag weer zie en er weer live contact is", zegt juf Annemieke.

