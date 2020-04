Jarige Margret verrast met dubbelzinnig spandoek: "Vóór je 50e 'binnen' zijn"

MEDEMBLIK - Ze had haar vijftigste verjaardag vandaag anders voorgesteld, maar met dit levensgrote spandoek kan haar dag niet meer stuk. "Ik voel mij evengoed jarig! Dit vergeet je nooit meer", zegt de kersverse Sarah tegen NH nieuws.

Margret van der Veen zou een groot feest vieren dit weekend: het buurtcafé was afgehuurd en alle vrienden en familie zouden komen. Dat er gisteravond als verrassing een levensgroot spandoek op de voorgevel hing met deze ironische boodschap, maakte een hoop goed. Margret: "Er is goed aan mij gedacht. Het huis is buiten en binnen versierd en ik heb heel veel appjes en kaartjes gehad."

Visite in etappes

De visite komt vanmiddag in etappes langs. "We hebben een grote tuin en kunnen goed afstand houden. In blokken van twee uur komen er straks een paar mensen een koppie doen om toch nog een beetje jarig te zijn."

En of Margret ook écht binnen is? Daar reageert ze nuchter op: "Dat vonden mijn vrienden hoor! Het is een bijzondere tijd. Maar ik heb een mooi leven en geniet met volle teugen. Wat dat betreft voel ik mij hartstikke rijk."