Een half uur draaiorgelmuziek voor jarige Truus (91): "Ze wist niet wat haar overkwam"

WARMENHUIZEN - Een brunch met kinderen en kleinkinderen, zoals Truus Tesselaar-Veldman gewend is, zat er dit jaar niet in. Wel kreeg de Warmenhuizense vandaag, op haar 91e verjaardag, een muzikale verrassing: voor haar appartement speelde een draaiorgel een half uur lang bekende deuntjes, waaronder natuurlijk 'Lang zal ze leven'.

Esther Tesselaar

"Normaal gesproken komen 's ochtends haar broers en zussen met hun aanhang op de koffie", vertelt dochter Esther Tesselaar. "En de zondag voor haar verjaardag gaan we altijd met de kleinkinderen brunchen. Maar dat kan nu allemaal niet." Om haar moeder toch in het zonnetje te zetten, smeedde Esther een plan. "Kennissen van ons hebben een draaiorgel, dus hebben we een berichtje gestuurd met de vraag of we dat orgel konden huren." Dat kon, en dus verscheen het gevaarte vanochtend voor woonzorgcomplex Angelapark aan de Pastoor Willemsestraat.

NH Nieuws

'Blij verrast' Esthers zus mag wel bij haar moeder naar binnen, en heeft ervoor gezorgd dat Truus precies op tijd voor het raam zat om het muzikale cadeau in ontvangst te nemen. "Leuk om onze moeder zo te verrassen", zegt Esther. "Ze was blij verrast, en wist niet wat haar overkwam." Ook de verjaardagspost was een flinke opsteker voor Truus. "Nadat ik een oproep via Facebook had gedaan, hebben veel mensen haar een kaartje gestuurd", besluit Esther.

