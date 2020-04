Drumsolo voor jarige Ria (63), zus wilde dat haar verjaardag onvergetelijk zou zijn

DEN HELDER - Haar zus Ans Rietveld had twee weken geleden een oproep gedaan: welke drummer wilde de 63ste verjaardag van Ria Bruin onvergetelijk maken? De vrouw heeft het syndroom van down en begrijpt daarom niet dat er niemand mag komen. Marcel Kranenburg hoorde het en bood zich aan. Vanmiddag speelde hij een drumsolo voor Ria.

Ria Bruin, oorspronkelijk uit Oude Niedorp, heeft een laag verstandelijk niveau. Ze heeft bij 's-Heerenloo in Julianadorp gewoond en zit nu in Statenhoff, begeleid wonen in Den Helder. "Ik ga al vele jaren met haar één keer per week zwemmen en één keer per week naar drumles. Nu zit ze geïsoleerd op de woning en gaat ze ook niet naar de dagbesteding."

Om haar toch een leuke verjaardag te geven, besloot Ans een oproep te doen voor een drumsolo. Daar reageerde Marcel Kranenburg op. "Mijn zwager is zelf lichamelijk ook niet helemaal in orde", zegt Corina Kranenburg, "maar hij wilde toch heel graag Ria helpen."

Vanmiddag om 14.00 uur trad hij belangeloos voor haar op. "Een superactie", zegt Corina.