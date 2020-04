Straatbingo op gepaste afstand: "Iedereen zit keurig op zijn eigen pad"

OBDAM - Een microfoon, speaker, bingokaarten en natuurlijk een lekker koud biertje. Meer was er niet nodig om de Kortehof in Obdam gisteren met een straatbingo in feeststemming te brengen. "We zwaaien alle dagen naar elkaar, maar we houden er ook van om een biertje te doen", zegt organisator Remon Feld.

De regels zijn simpel: blijf op je eigen pad en kom alleen van je stoel als je naar de prijzentafel moet. Zo blijft iedereen op gepaste afstand bij elkaar uit de buurt. De hele straat is uitgelopen en jong en oud doet mee. "Met zo'n buurman is het natuurlijk nooit saai", zegt een van de deelnemers. Hij probeert altijd het positieve uit het negatieve te halen. Dus we hebben een hoop lol met de buurt en we proberen er het beste van te maken"

NH Nieuws