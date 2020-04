Buitenbingo vanaf het balkon: "Eindelijk weer iets positiefs in ons leven"

Nummer 26! zegt de presentator door zijn microfoon. Via een groot scherm konden alle tachtig bewoners vanaf hun eigen balkon meespelen. Voor de bewoners van de achterkant van het gebouw was een plekje op de parkeerplaats geregeld. "Lekker in het zonnetje, wat wil je nog meer? Meent een bewoonster van het wooncentrum. "We houden evengoed die anderhalve meter afstand, daar was ik eerlijk gezegd wel een beetje bang voor."

We dachten dat we iets terug moesten doen voor de ouderen in de regio. Voor hen hebben we een grote buitenbingo georganiseerd", vertelt organisator Tim Bruin, die zaterdagmiddag op een zonovergoten dag liefst tachtig bewoners zag meespelen. "Het begon toen ik een aantal weken geleden voor mijn werk een oudere man bezocht. Hij was best eenzaam en toen dacht ik dat we iets moesten gaan organiseren. Binnen een week hebben we het geregeld."