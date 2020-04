Onderzoek NH Nieuws-panel: 80 procent spreekt niet meer af met vrienden

NOORD-HOLLAND - Normale sociale contacten zijn door de coronacrisis niet of nauwelijks mogelijk, zo blijkt uit onderzoek onder de leden van het NH Nieuws-panel. Velen beperken het aantal afspraken met vooral vrienden, maar ook met familie drastisch.

We zitten met z'n allen al zes weken in isolatie. Dat betekent dat veel mensen minder sociale contacten hebben, zo blijkt uit het onderzoek onder 1585 leden van het NH Nieuws-panel. Negen op de tien deelnemers zegt sindsdien niet of minder af te spreken. "Solo is het nieuw sociaal in deze samenleving", zegt deelnemer Ruben Woudsma.

Quote "Solo is het nieuwe sociaal in deze samenleving" Ruben Woudsma

De afspraken met vrienden blijken als eerst het kind van de rekening. 84% geeft aan even geen direct contact meer te hebben. Daarna volgen de ontmoetingen met familieleden. Broers en zussen ziet de helft van de ondervraagden even niet, met ouders en kinderen wordt door een derde van de panel-leden alleen op afstand contact gehouden. Kijk hieronder naar de reportage die we maakten over het onderzoek (tekst gaat verder onder de video):

Quote "Ik zou wel met iemand willen kletsen" deelnemer NH Nieuws-panel

Dat veel mensen weinig contact hebben, leidt bij een deel tot eenzaamheid. Ruim een op de vijf deelnemers geeft aan daar in redelijke of (zeer) hoge mate last van te hebben. "Ik zou wel met iemand willen kletsen", zegt een deelnemer uit Purmerend.

Tegelijkertijd ontstaan er ook een hoop initiatieven om de eenzaamheid te voorkomen, contacten te onderhouden en mensen te helpen. Bijna vier op de tien deelnemers aan het onderzoek zegt vaker mensen te bellen om eenzaamheid te voorkomen. Ruim een kwart haalt boodschappen voor anderen en vijftien procent helpt bij huishoudelijke klussen.

Quote "We hopen echt op deze manier mensen die eenzaam zijn een hart onder de riem te steken" Ruben Woudsma

Huizer Ruben Woudsma is ook zo iemand. Ruben gaat normaal één keer per week op bezoek bij zijn 92-jarige beppe (oma). Zij zit in een verzorgingstehuis en dus is langsgaan er niet meer bij. "Zij voelt zich echt opgesloten." Om toch contact te houden gebruikt Ruben en z'n oma nu Whatsapp en Facetime. "Ze is vrij modern." Ook de andere gezinsleden doen van alles om eenzaamheid bij anderen te voorkomen. Zo heeft dochter Marit muffins gebakken voor haar oma (bekijk de vlog), die daartoe tot tranen toe geroerd was. De andere dochter, Naomi, bakte een taart voor een oudere buurtgenoot (bekijk haar vlog). Met het hele gezin maken ze nu, terwijl het vakantie is, ook nog kaarten voor eenzame ouderen. "Wij zijn met z'n vieren. We hopen echt op deze manier mensen die eenzaam zijn een hart onder de riem te steken en het contact gaande te houden", vertelt Ruben.

Zorgen over de toekomst Vandaag zal bekend worden hoe lang de huidige maatregelen nog noodzakelijk zijn en of er een versoepeling mogelijk is. Als het onderzoek één ding duidelijk maakt, is dat veruit de meeste deelnemers zich strikt houden aan diverse voorzorgsmaatregelen. Rond de 93% van de deelnemers wast de handen regelmatig, geeft mensen geen hand meer en houdt 1,5 meter afstand. Een kleine 4% geeft aan niets anders dan normaal te doen.

Hoe dan ook maken veel deelnemers zich zorgen over de toekomst. Een groot aantal mensen denkt dat de crisis invloed heeft op hun baan of inkomen. De helft is positief en verwacht weinig effect, maar ruim veertig procent denkt dat ze de gevolgen in redelijke tot (zeer) hoge mate in hun portemonnee gaan voelen.

Verantwoording

Onder de 3900 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de coronacrisis. In totaal deden 1585 mensen mee aan het onderzoek.



