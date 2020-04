Draaiorgel-estafette langs verzorgingstehuizen: "Een klein beetje vrolijkheid"

BUSSUM - Een draaiorgel trok vandaag langs diverse verzorgingstehuizen in Bussum. Een idee van en betaald door Margreet de Broekert, die zich het lot van de ouderen die binnen moeten blijven aantrekt.

De moeder van Margreet de Broekert had afgelopen maand 90 jaar moeten worden, maar overleed een jaar geleden. Een maand later werd ze zelf 65 jaar en huurde een vriendin een orgel in, mede als herinnering aan haar moeder.



"Aan dat orgel moest ik deze maand weer denken, toen ik las dat een draaiorgel was weggestuurd bij een verzorgingstehuis in IJmuiden", vertelt Margreet. Zo werd het idee geboren om met hetzelfde orgel als van haar verjaardag langs verzorgstehuizen te gaan. De kosten om het orgel in huren worden betaald uit een stukje van de erfenis van haar moeder. "Dit vind ik nou een mooi gebaar om ter nagedachtenis aan haar mensen van haar leeftijd hiermee te verrassen", vertelt ze met tranen in haar ogen.



Het eerste verzorgingstehuis dat wordt aangedaan is de Antonius Hof in Bussum. Activiteitenbegeleider Mariska Wennink is erg blij met het draaiorgel. "Zeker op zo'n Paasdag is dat er even wat vrolijks gebeurt, heel erg fijn." Orgel-estafette Vandaag doet het draaiorgel vier verzorgingstehuizen aan, maar er staan ook al meer data in de planning. Als het aan Margreet ligt, blijft het dan ook niet bij vandaag en ze spreekt al van een 'estafette'. Inmiddels hebben ook anderen zich al bereid verklaard het draaiorgel te willen inhuren. "Dit gaat nog lang duren en een draaiorgel kennen veel mensen nog van vroeger. Het geeft een klein beetje vrolijkheid."