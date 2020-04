Coronacrisis zorgt voor oneerlijke handel in sierteeltsector

AALSMEER - Bij het nieuwe meldpunt van de land-en tuinbouworganisatie LTO lijken meerdere klachten binnen te komen over oneerlijke handelspraktijken in de sierteeltsector. Dit vanwege de coronacrisis. Dat zegt beleidsmedewerker Anneke van Dijk van LTO in het vaktijdschrift Nieuwe Oogst.

"Te denken valt dan aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, on-hold zetten van orders, overschrijding van de betalingstermijn of het eenzijdig aanpassen van leverings- en kwaliteitseisen", vertelt van Dijk. LTO heeft kwekers opgeroepen misstanden, desnoods anoniem, door te geven aan het meldpunt. Het gaat de belangenorganisatie er niet om of er een eerlijke prijs is betaald. Dat is een kwestie geweest van (hard) onderhandelen. Het zijn vooral het eenzijdig schenden van afspraken en dreigen met commerciële vergelding die volgens LTO moeten worden aangepakt. Als misstanden zijn vastgesteld dan worden ze doorgegeven aan de Autoriteit Consument & Markt. Loopgravenoorlog Bloemenveiling FloraHolland signaleerde eerder al tegenover NH Nieuws dat er een loopgravenoorlog dreigt te ontstaan tussen kopers en verkopers in de sierteeltsector. Vooral kopers in het buitenland annuleren massaal hun orders. De bloemenveiling heeft opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en een gang naar de rechter zo veel mogelijk te stellen. Dat is volgens de veiling beter voor de onderlinge relatie op langere termijn.