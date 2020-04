FloraHolland waarschuwt voor loopgravenoorlog in sierteeltsector

AALSMEER - Bloemenveiling FloraHolland waarschuwt voor een loopgravenoorlog tussen kopers en kwekers in de sierteeltsector. Vooral veel kopers in het buitenland annuleren hun orders vanwege de coronacrisis. Ze beroepen zich op overmacht.

Kopers zijn bijvoorbeeld buitenlandse supermarkten en exporteurs, zegt woordvoerder Michel van Schie van FloraHolland, die verder geen preciese aantallen noemt. Hij noemt wel Spanje als voorbeeld: "Daar ligt het sociale leven helemaal plat. Daar mag je alleen nog maar boodschappen doen."

Van Schie ziet dat klanten in buitenlandse supermarkten daarom zo snel mogelijk levensmiddelen inslaan en geen tijd verdoen aan het kopen van bloemen. Met als gevolg dat supermarkten en andere inkopers hun bestellingen annuleren.

De veiling roept beide partijen op om met elkaar in gesprek te blijven. Een gang naar de rechter om je gelijk te halen is altijd mogelijk, maar zelf een voorstel bedenken om de schade onderling te verdelen is volgens de marktplaats beter voor alle partijen. Want hoe dan ook, je moet met elkaar verder. "Kopers hebben de kwekers nodig, en zonder kopers krijg je de planten niet geëxporteerd."

Nederlandse situatie

In Nederland is de situatie volgens de veiling anders omdat er hier geen volledige lockdown is. Hier loopt het volgens Michel van Schie, ondanks alle grote problemen, nog redelijk door. "In beperkte mate kunnen we in Nederland elkaar nog wel bezoeken en een bos bloemen meenemen of naar tuincentra gaan."