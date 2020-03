Medewerkers FloraHolland steken zorgpersoneel hart onder de riem

AALSMEER - Medewerkers van verpleeg- en zorgtehuizen in Aalsmeer en Naaldwijk krijgen vandaag een bosje bloemen uit handen van medewerkers van veiling FloraHolland in Aalsmeer.

De sierteeltsector wil zo de hulpverleners in ziekenhuizen en verzorgingshuizen bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis.

Op de veiling worden er per dag gemiddeld 30 miljoen bloemen en planten verhandeld, maar door de coronacrisis komen veel sierteelttelers in de problemen. 50 procent van de aanvoer bleef gisteren onverkocht. Een groot deel daarvan zou worden vernietigd. Nu krijgen de bloemen een betere bestemming.

Corona in Noord-Holland

