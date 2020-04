Hoorn buigt zich online over noodfonds en startersleningen van vier miljoen euro

HOORN - De Hoornse gemeenteraad buigt zich volgende week over een noodfonds van 2,4 miljoen euro om maatregelen te treffen in tijden van de coronacrisis. Daarnaast is er het voorstel om een budget van 1,6 miljoen vrij te maken voor startersleningen. Vanwege het coronavirus zal de raad op 21 april online vergaderen.

Het college vraagt de raad om een noodfonds van 2,4 miljoen euro voor de impact die de coronacrisis heeft op de lokale economie en ondernemers. Het college vraagt daarnaast toestemming om uitgaven te mogen doen zonder dat de raad hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Volgens het college is dit nodig om snel en slachtvaardig beslissingen te kunnen nemen en de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen. Uiteraard wordt de raad tussentijds nauwgezet op de hoogte gehouden. Budget voor startersleningen Op de raadsagenda voor aankomende dinsdag staat ook een voorstel om een budget van 1,6 miljoen euro vrij te maken voor startersleningen. Met een starterslening kunnen mensen met een lager inkomen geholpen worden om gemakkelijker een koopwoning te vinden. Hoewel het budget voor startersleningen bijna op is, is de vraag er naar nog steeds groot. Tot eind maart van dit jaar verstrekte de gemeente 27 leningen. In het vorige jaar waren dit er 60. Met het extra vrijgekomen budget zou de gemeente bijna 40 aanvragen kunnen honoreren.