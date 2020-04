Zandvoort en Bloemendaal herhalen oproep om ook dit weekend de kust te mijden

Net als vorige weekenden geldt de oproep voor zowel motorrijders, automobilisten, wandelaars en fietsers. De parkeerterreinen langs de boulevards blijven ook nu weer gesloten. Wie toch een poging zal wagen, zal bij het begin van de Zeeweg en de Zandvoortselaan dringend worden verzocht door verkeersregelaars én matrixborden om terug naar huis te keren.

Overlast

Zandvoort en Bloemendaal hadden in de eerste weekenden van de coronacrisis te maken met een behoorlijke toeloop van mensen die een stukje op het strand of in de duinen kwamen wandelen. Ook groepen motorrijders kwamen 'gezellig met elkaar' een visje eten op de boulevard. Dat leidde tot een hoop ophef onder de inwoners, waarop de burgemeesters zich genoodzaakt zagen om met maatregelen te komen om bezoekers te weren.