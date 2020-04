Vooruitzicht op zomers weekend doet pijn in Zandvoort

ZANDVOORT - Het vooruitzicht van een weekend met temperaturen van bijna 20 graden doet pijn in Zandvoort. De strandpachters maken zich niet klaar voor een vol terras, maar hebben juist alle stoelen opgestapeld en hekken om de paviljoens heen gezet.

Het doet Niels Priester van strandpaviljoen Mango's zeer om te zien dat het terras nu "een soort opslagplek is geworden." Die ongastvrije maatregel hebben de Zandvoortse strandpachters genomen nadat strandbezoekers tijdens het eerste weekend van de horecasluiting door de coronacrisis toch massaal op de terrassen plaatsnamen. De zonaanbidders lieten daarna het strand grotendeels links liggen, ook omdat op de toegangswegen naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee handhavers het verkeer adviseerden niet verder te rijden. En met het oog op het mooie weer wordt dat nu ook weer gedaan. Maar de temperaturen zijn ideaal voor een fietstochtje, dus Niels Priester verwacht meer aanloop. "Mensen denken toch 'goh, gezonde frisse zeelucht, dat doet vast goed' en daar is ook niks op tegen", vindt Priester. "Maar we moeten niet met teveel komen, want dan komen we toch weer allemaal bij elkaar en kunnen we elkaar besmetten."

NH Nieuws / Geja Sikma

Bij strandpaviljoen Mango's kan het vast personeel nog wel worden doorbetaald, maar de geplande investeringen worden voor één of misschien wel twee jaar opgeschoven. De eigenaar is ondertussen met zijn collega's begonnen met thuisbezorgen van maaltijden, zoals door veel restaurants nu wordt gedaan. "Maar dat is meer bezigheidstherapie dan dat het daadwerkelijk iets doet." Niels Priester, die namens alle Zandvoortse strandpaviljoenhouders in Zandvoort praat, hoopt wel dat de regelingen van de gemeente en het Rijk nog wat worden aangepast. Want nu heeft deze sector er niets aan, vertelt hij.

NH Nieuws / Geja Sikma